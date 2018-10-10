Магас, 10 октября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Сообщения о якобы допущенных фальсификациях во время голосования в парламенте Ингушетии по закону о границе между Чечней и Ингушетией будут проверены. В республику направлена следственная группа из Москвы, сообщил 9 октября в ходе митинга депутат Закрий Мамилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

По его словам, депутаты Народного собрания Ингушетии уже давали показания. О проведении проверочных мероприятий следователями сообщают также в соцсети сообщество The Magas Times и «Главком РИ». Однако официально в СКР эту информацию не подтверждают. На сайтах Следственного управления СКР по Ингушетии и СК РФ данных о проверке нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября ингушские парламентарии проголосовали за принятие закона о границе с Чечней. Ранее, 26 сентября, соглашение о «приграничном вопросе» подписали главы Ингушетии и Чечни. Как было сообщено на сайте руководителя Ингушетии, из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, за закон проголосовали 17 человек, еще трое воздержались, против были пять депутатов. Однако после этого, выйдя на площадь, ряд депутатов заявил, что на самом деле данные сфальсифицированы — большинство парламентариев проголосовали против.

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Напомним, в столице Ингушетии с 4 октября продолжается митинг против принятого Народным собранием закона об административной границе с Чечней. Ряд жителей республики считает, что этим законом интересы Ингушетии ущемлены. Инициативная группа протестующих 8 октября встретилась с полпредом президента РФ в СКФО Александом Матовниковым и главой управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным.

Активисты изложили свои претензии по «приграничному вопросу» и не только. По их мнению, у Ингушетии много проблем, в том числе проблемы Пригородного района, высокая безработица и «запредельный уровень коррупции».

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