Митинг в Ингушетии по вопросу границы с Чечней продолжится еще неделю

Магас, , 09:21 — REGNUM Митинг в Ингушетии по вопросу установления границы с Чечней будет проводиться на законных основаниях. Его организаторы — Совет тейпов ингушского народа — официально согласовали с республиканским правительством проведение протестного мероприятия, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Общественная организация 6 октября направила обращение о разрешении на митинг с 8 по 15 октября. По итогам его рассмотрения активистам направлен ответ за подписью главы правительства Зялимхана Евлоева, в котором говорится, что разрешение согласовывается при условии соблюдения положенных правил проведения массовых мероприятий, в том числе соблюдения общественного порядка в соответствии с законодательством, установления ежедневного начала акции не раннее 07:00 и окончания не позднее 22:00, а также максимального числа участников до пяти тысяч человек.

В документе также утверждается повестка дня предстоящих митингов. Ежедневно на них будут оглашаться тема мероприятия, заслушиваться доклады по проблеме, предложения по пути ее решения, ответы на вопросы участников митинга, их выступления по обозначенной проблеме. Также ежедневно в конце дня будет проводиться подведение итогов митинга с целью формирования резолюции мероприятия. Ее окончательная формулировка будет оглашена в 18:00 в последний день акции — 15 октября.

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Напомним, несанкционированный митинг на центральной площади в Магасе начался 4 октября после принятия парламентом республики закона об административной границе с Чечней. Недовольные решением о переделе границ граждане требовали пересмотра решения Народного собрания, полагая, что оно сфабриковано.

В момент когда на площади появился глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, прозвучали выстрелы в воздух со стороны силовиков, но они, по словам помощника главы Артема Перехриста, были вызваны мелкой провокацией. В целом же акция проходит в спокойной обстановке. В МВД заявляют о том, что она полностью контролируется правоохранительными органами.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней подписали 26 сентября главы республик. Далее, в сотвествии с законодательством, они были рассмотрены парламентами обоих субъектов в качестве законопроектов. После этого состоялось подписание региональных законов о границе руководителями обеих республик. Следующим шагом должно стать их рассмотрение в Совфеде.