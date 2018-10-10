Оренбург, 10 октября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Бывшему главе Оренбурга Евгению Арапова продлен срок содержания под стражей до 8 декабря. Сегодня, 10 октября, суд удовлетворил ходатайство следователей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Orenburg.ru Евгений Арапов

Адвокат бывшего градоначальника настаивал на домашнем аресте. О смягчении просил и сам арестант. Он подчеркнул, что не собирается никуда бежать от своей семьи.

В ходе судебного заседания прозвучала информация о том, что в рамках расследования уголовного дела установлено закрытие крупного банковских счетов отцом экс-мэра вскоре после задержания бывшего градоначальника. Права пользования этими счетами имели как Евгений Арапов, так и у его супруга. Силовики подозревают, что средства, хранившиеся в банке, были получены нетрудовым путем.

Стоит отметить, ранее Евгений Арапов говорил о финансовых тяготах, которые испытывает его семья, а жена не может собрать в школу детей.

Добавим, что экс-мэр задержан 14 августа, а 16 августа заключен под стражу. Адвокат Евгения Арапова пытался обжаловать меру пресечения, но безуспешно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Оренбурга обвиняют в коррупционном преступлении. Бывший чиновник был задержан вслед за своим подчиненным — теперь уже бывшим вице-мэром Геннадием Борисовым, которого обвиняли в вымогательстве и получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору. В рамках расследования силовики выявили факт того, что Борисов получил 600 тыс. рублей от директора строительной фирмы, часть денег полагалась якобы Арапову. Затем в деле появился еще один эпизод, где, по версии следствия, Арапов получил от директора строительной фирмы взятку в виде права на квартиру стоимостью более 2 млн рублей. Сам директор сейчас пребывает в статусе подозреваемого в совершении преступления о даче взятки.

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Примечательно, что Геннадий Борисов также был заключён под стражу, но позже суд удовлетворил апелляцию о домашнем аресте и даже пошел на смягчение меры, позволив ежедневные двукратные часовые прогулки возле дома.

В начале октября силовики предоставили антикоррупционной комиссии сведения о том, что Евгений Арапов скрыл счета, имущество на 9 млн рублей. Кроме того, вскрылся и конфликт интересов — будучи мэром, Арапов устроил на работу в горадминистрацию брата своей супруги. Губернатор указал горсовету на необходимость решения кадрового вопроса — городу нужен глава в законном статусе.

Только спустя два месяца со дня ареста Арапова депутатский корпус проголосовал за отставку мэра, причем сделал это единогласно. Председатель городского Совета Ольга Березнева пояснила, что не имели права решать вопрос об увольнении Евгения Арапова сразу после задержания, поскольку не имели достаточных оснований. Как только они появились, сразу было объявлено о внеочередном заседании, а Арапову дали возможность письменно ответить на вопросы, которые стали основанием для прекращения полномочий. Ответов городской совет не получил.

При этом некоторые пользователи в соцсетях, обсуждая отставку Арапова, недоумевают, почему его не уволили в связи с утратой доверия.

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