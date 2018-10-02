Мэр Оренбурга брал взятки не только деньгами, но и квартирами?

Оренбург, , 10:30 — REGNUM В Оренбурге силовики заявили о новом эпизоде в громком деле о взятках для мэра Евгения Арапова. Градоначальник, по версии следователей, в обмен на покровительство получил квартиру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, в мае-июне 2018 года от директора местной проекно-строительной компании глава Оренбурга получил однокомнатную квартиру стоимостью более 1,3 млн рублей. Взятка предполагала в ответ общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга.

Действия директора фирмы квалифицированы по статье УК РФ «Дача взятки», а Евгению Арапову предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия в особо крупном размере.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года силовики задержали вице-мэра Геннадия Борисова. Он обвиняется в коррупционном преступлении — взяточничестве. По данным следствия, чиновник был взят с поличным, в его авто обнаружено 2 млн рублей. Позже, вслед за Борисовым, задержан мэр Оренбурга. Во врем расследования выяснилось, что заместитель главы города весной взял у директора оренбургской фирмы 600 тыс. рублей, из них 200 тыс. якобы причиталось Арапову.

Примечательно, после задержания Борисова мэр ушел на больничный и проходил лечение в медучреждение. Когда решался вопрос о мере пресечения, градоначальника доставили в зал суда с больничной койки. Следователи обвиняют Арапова в получении взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия о содержании под стражей. Сейчас чиновник находится в СИЗО. Он пытался обжаловать меру пресчения, но тщетно.

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