Кто и когда возглавит Оренбург после отставки опального мэра?

Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбурге наряду с отставкой главы города Евгения Арапова, обвиняемого в коррупции и находящегося уже почти два месяца под стражей, обсуждается тема градоначальства. Кто станет новым мэром?

Мнения политологов

Политолог Булат Калмантаев считает, что достойных кандидатур на этот пост в областном центре он не видит. Эксперт выразил недоумение по поводу бездействия горсовета, который примерно две недели назад рассматривал вопрос об отставке мэра, но к согласию не пришел. Спикер Ольга Березнева не смогла убедить коллег в необходимости принятия решения.

Стоит отметить, что кандидатура Березневой в период безвластия всплывает в соцсетях при обсуждении темы градоначальства. Однако политолог Булат Калмантаев считает, что у Ольги Березневой мало шансов возглавить муниципалитет.

Тем временем доктор политических наук Галина Шешукова считает, что формально, главой Оренбурга может стать председатель горсовета Ольга Березнева, также как и исполняющий обязанности главы города Сергей Николаев. Кроме того, свою кандидатуру может заявить и оппозиционное объединение, которое подняло тему возвращения прямых выборов глав муниципальных образований.

Оба эксперта сошлись во мнении, что оптимальным вариантом для Оренбурга стало бы возвращением на пост мэра Юрия Мищерякова, являющегося сейчас депутатом Госдумы. Оба считают, что он смог бы навести порядок в городе.

По словам Шешуковой, экс-мэр смог бы сформировать грамотную команду, опыт у него уже есть, а город его бы принял. Ту команду, которая работает сейчас и сформирована Араповым, как отметила политолог, «надо убирать однозначно».

Галина Шешукова не исключает, что возглавить Оренбург может иногородний варяг, в частности, из Орска. С точки зрения Булата Калматнтаева, мэров столицы региона надо ставить кого-либо из местных министров.

Планы оппозиции

Доктор политических наук Галина Шешукова, отметив возможность участия в конкурсе на должность главы Оренбурга кандидата от объединенной оппозиции, которая ратует за прямые выборы градоначальников, одновременно подчеркнула, что при таком раскладе позиция группы будет скользкой. С одной стороны, она за прямые выборы, а с другой вроде как принимает участие в «конкурсном маскараде», если объединение решится на это участие.

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Примечательно, что депутат заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов имеет опыт участия в конкурсе на пост мэра. Напомним, в 2015 году на должность претендовали семь человек. Двое из них предоставили неполные данные и сошли с дистанции, еще один человек подал заявление об отказе участвовать в конкурсе. В итоге комиссия рассматривала документы четверых, в числе которых был и Фролов. Тогда комиссия проголосовала за двух кандидатов: Евгения Арапова и директора ООО «УК жилфондом Южная — 1» Артема Гузаревича.

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Члены инициативной группы в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметили, что пока тема участия в конкурсе не обсуждалась. Так, депутат заксобрания области Владимир новиков подчеркнул, что, возможно, вопрос обсудят после того, как горсовет проголосует за отставку Арапова. В свою очередь лидер профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко обратил внимание, что объединение создавалось с одной целью — добиться возвращения прямых выборов градолначальников.

Кандидатуры соцсетей

Пользователи соцсетей активно обсуждают тему отстранения от должности Евгения Арапова и кандидатуры, которые могут занять вакантное место. Называют пять имен. Среди них спике горсовета Ореньбурга Ольга Березнева, исполняющий обязанности мэра города Сергей Николаев, глава Соль-Илецкого городского округа Алексей Кузьмин, депутат заксобрания Оренбургской области Аркадий Швецов (уроженец Орска) и глава Орска Андрей Одинцов.

«Все решиться до нового года»

Согласно правовым актам города Оренбурга, выборы должны быть назначены на следующем заседании после удаления главы города в отставку. Ближайшее очередное заседание городского совета назначено на 30 октября. В этот день депутатами будет объявлен конкурс и утверждены пять кандидатур в состав комиссии, предлагаемые горсоветом. Далее городской совет направляет предложения в адрес губернатора сформировать свою часть комиссии. Губернатор определяет свою часть комиссии, состоящую также из пяти человек. Не позднее трёх дней со дня формирования комиссии проводится первое ее заседание, на котором избирается председатель, заместитель председателя, секретарь и определяется порядок работы комиссии.

Сроки подачи и рассмотрения заявок кандидатов будут установлены решением совета депутатов согласно действующему законодательству. Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом.

Комментируя процедуру конкурса и возможность сжатия сроков его проведения, заместитель председателя правительства Оренбуржья по внутренней политике Вера Баширова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнула, что решение о сроках принимает горсовет.

«На мой взгляд, все процедуры должны быть проведены в соответствии с законом, с тем, чтобы обеспечить возможность всем желающим принять участие в конкурсе. Спешка не нужна. Но и затягивание — тоже. Думаю, что до нового года решение должно быть принято», — сказала вице-губернатор.

Доктор политически наук Галина Шешукова считает, что данные кандидатов на пост мэра хорошо бы было проверять у силовиков. Разработка Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова (также задержан и обвиняется в коррупции) велась полтора-два года. Чтобы не промахнуться с участниками конкурса еще раз надо список кандидатов предоставлять правоохранителям.

Напомним, что сегодня, 8 октября, во второй половине дня Оренбургский горсовет вынесет решение по поводу полномочий Евгения Арапова как главы города. Практически нет сомнений, что депутатский корпус проголосует за увольнение. 5 октября спикер горсовета заявила, что депутаты поддерживают позицию губернатора о том, что городу нужен градоначальник в законном статусе.

Добавим, что мэр Евгений Арапов подозревается в крупном взяточничестве и почти два месяца находится под стражей