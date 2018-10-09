Вслед за арестованным главой Оренбурга уволен и вице-мэр

Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбурге в связи с досрочным прекращением полномочий главы Евгения Арапова сегодня, 9 октября, истекает срок полномочий всех его заместителей, а также глав административных округов (Северного и Южного). Мэрия принимает кадровые решения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Напомним, 8 октября горсовет единогласно проголосовал за отставку градоначальника, который находится в СИЗО. Депутаты собрались на внеочередном заседании по рекомендации губернатора, который заявил о предоставленной силовиками информации, где речь о нарушении антикоррупционного законодательства. Речь шла о скрытых счетах и имуществе на 9 млн рублей. Кроме того, выявлен конфликт интересов — Арапов принял на работу в мэрию брата своей супруги.

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Заместители главы города, а также главы Северного и Южного округов, согласно Уставу Оренбурга, принимаются на работу на период исполнения полномочий градоначальником. Соответственно, их полномочия прекращаются одновременно с его отставкой.

До того, как у города появится новый мэр исполнять обязанности главы будет продолжать Сергей Николаев — первый заместитель главы Оренбурга. Чиновник поручил подготовить документы относительно кадрового вопроса. Со всеми вице-мэрами и главами округов заключается срочный трудовой договор. Он действует до того момента, как новый мэр вступит в должность. Это должно произойти в декабре 2018 года.

Трудовые отношения с заместителем главы города по градостроительству и земельным отношениям Геннадием Борисовым прекращены. Трудовой договор расторгнут.

Напомним, Геннадия Борисова задержали 8 августа, а 10 августа заключили под стражу. Впоследствии меру пресечения изменили на домашний арест. Он обвиняется в вымогательстве крупной взятки. В рамках расследования уголовного дела, по данным СУ СКР по Оренбургской области, был выявлен эпизод, когда вице-мэр получил взятку в 600 тыс. рублей, из них 400 тысяч якобы причитались Арапову. Градоначальника заключили под стражу и предъявили обвинение во взяточничестве. Впоследствии силовики сообщили о том, что мэр брал взятки не только деньгами. выявлен эпизод передачи Евгению Арапову квартиры.

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