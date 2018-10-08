Лондон, 8 октября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Восприятие того, как действуют люди и страны, часто определяется конкретными убеждениями людей, нежели строится на холодном анализе фактов, и прекрасным примером этому служит дело Скрипалей, якобы отравленных российскими агентами, пишет Джордж Биб в статье для американского издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

Так, несколько недель назад британские власти опубликовали фотографии и видеозаписи двух российских граждан, прибывших в Соединенное Королевство из России 2 марта. Они остановились в скромной гостинице, расположенной в отдалении от любых туристических достопримечательностей, затем поездом направились в Солсбери. При этом в город, где находились Сергей и Юлия Скрипаль, они ездили дважды — 3 и 4 марта. Затем они покинули Великобританию из аэропорта Лондона, проведя на территории Великобритании всего 54 часа.

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Британские власти уверены, что эти мужчины были не теми, за кого они себя выдавали. В Лондоне убеждены, что Руслан Боширов и Александр Петров состоят в военной разведке, путешествуя под псевдонимами. Они неоднократно совершали поездки не только в Соединенное Королевство, но и в Швейцарию и другие страны. По мнению британской стороны, именно они с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок» якобы отравили Скрипалей. Российский президент Владимир Путин отверг подобные обвинения, призвав Боширова и Петрова сделать собственное заявление. Вскоре после этого появилось интервью с ними.

В нем Боширов и Петров заявили, что они инструкторы по фитнесу, проведшие выходные в Англии, где они хотели посмотреть достопримечательности Солсбери, а в одном номере они ночевали потому, что хотели сэкономить деньги. Иными словами, они оказались не в то время не в том месте. Интервью Боширова и Петрова вызвало волну хохота на Западе — так неубедительны оказались их заявления. Более того, впоследствии были найдены многочисленные несостыковки, в том числе то, что заграничные паспорта имеют очень близкие номера.

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В свою очередь, скептики стали указывать на то, что хотя Боширова и Петрова нельзя считать простыми туристами, причислять их числу «кремлевских убийц» также не стоит. Для такой ответственной операции, как устранение бывшего коллеги, они принимали слишком недостаточные меры безопасности: они открыто расхаживали по полному камер наблюдения Солсбери. Кроме того, для тех, кто якобы перевозил опасное химическое оружие, выбор отеля, в котором не было ванной комнаты или даже раковины, довольно странен.

Не совпадает с временем их пребывания в Солсбери и предположительный момент нанесения яда на ручку двери дома Скрипалей: как показали материалы с камер видеонаблюдения, Скрипали ушли из дома задолго до того, как Боширов и Петров прибыли в город 4 марта. Наконец, лишь один из многих тестов образцов, взятых в номере предполагаемых отравителей, показал положительные результаты на «Новичок».

На этом фоне, указывают скептики, вполне возможно, что Боширов и Петров являются действующими или бывшими сотрудниками российских спецслужб, нанятых российским бизнесом для переправки и отмывания денег вне поля зрения правительственных структур. Подобные операции потребовали бы участия подготовленных людей в переправке важных документов, удостоверяющих передачу денег.

Этим же объясняется и то, почему Боширов и Петров не отходили друг от друга, и почему они регулярно ездили в Женеву, где действует наиболее скрытая банковская система, а также в Великобританию, где проживает большое число бывших их соотечественников. Но, несмотря на это, едва ли сами Боширов и Петров, а также их предполагаемые работодатели или российские власти будут готовы рассказать начистоту об этой деятельности.

В связи с этим восприятие раскрытых недавно материалов зависит от тех убеждений, которые сложились о России, и работы ее политической системы. Для тех, кто считает российское правительство крайне дисциплинированной организацией, напрямую контролируемой президентом, вопрос о том, кто пытается «устранять» внутренних противников или «запугивать» Запад, очевиден: одного присутствия «сотрудников ГРУ» в Солсбери в день отравления уже достаточно, чтобы доказать вину Кремля.

Для тех же, кто считает российское правительство «бандой, которая не умеет стрелять», ситуация еще мрачнее. С точки зрения тех, кто понимает, что российские официальные лица смешивают свою государственную деятельность с «делами на стороне» и прикрывают иллюзией жесткого контроля Кремля, за нападением на Скрипалей могли стоять как «личная месть», так и «коррупционные цели».

Иными словами, ГРУ не является той «высоко дисциплинированной организацией», которой ее считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Уместен также вопрос о том, зачем Кремлю нападать на Скрипалей накануне чемпионата мира по футболу, призванного улучшить международный имидж России.

Таким образом, хотя деталями в основном занимаются в академической среде, именно нежелание российского руководства пролить свет на произошедшее свидетельствует о том, что оно виновато в деле Скрипалей, независимо от того, отдавало ли оно соответствующий приказ или нет.