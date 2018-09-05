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В Британии раскрыли имена подозреваемых по «делу Скрипалей» граждан России

Политика

Прокуратура выписала европейский ордер на арест Петрова и Боширова

Лондон, 5 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Власти Великобритании подозревают граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Соответствующее заявление опубликовано 5 сентября на сайте Королевской прокурорской службы.

Отмечается, что российских граждан подозревают в заговоре с целью убийства, попытке убийства, хранении запрещенных веществ и умышленном причинении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и полицейскому Нику Бэйли. В свою очередь прокуратура выписала европейский ордер на арест Петрова и Боширова.

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Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери 4 марта.

Официальный Лондон обвинил Москву в причастности к данному инциденту, заявив, что Скрипали были отправлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое произвели в России. Однако до сих пор никаких доказательств предъявлено не было.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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