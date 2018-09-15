Дело Скрипаля. The Insider и Bellingcat поискали компромат на Боширова

Москва, , 02:39 — REGNUM «Доказательства» причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к так называемому делу Скрипаля по итогам совместного анализа с группой Bellingcat опубликовало издание The Insider.

Согласно выводам Bellingcat и Insider, Боширов и Петров — сотрудники российских спецслужб. Выводы сделаны на основании данных УФМС и базы ФМС.

Так, их загранпаспорта выданы УФМС 770 001, которое «выдает документы представителям силовых органов». А в «базе ФМС» нет истории получения Петровым и Бошировым паспортов до 2009 года.

Кроме того, билеты на самолет в Лондон Боширов и Петров купили «всего за день», к тому же — на тот же день, что и фигурантка инцидента в городе Солсбери (Великобритания) Юлия Скрипаль.

Пока опубликована первая часть «доказательств». Дальнейших итогов исследования следует ожидать в начале будущей недели.

Напомним, в апреле британские СМИ объявили, что главные подозреваемые по «делу Скрипаля» находятся на территории России и напрямую связаны с Кремлём.

В сентябре Скотланд-Ярд обвинил в «отравлении» Скрипалей Петрова и Боширова — двух российских граждан, которые якобы служат в российской разведке и в номере лондонской гостиницы, где они якобы останавливались, обнаружены следы так называемого яда «Новичок».

13 сентября Петров и Боширов дали интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян, пояснив, что ездили в Солсбери в качестве туристов. После этого британский министр иностранных дел Джереми Хант обозвал интервью «фейковым телешоу».

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