Москва, 5 октября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Банк России с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО КБ «Флора-Москва» (г. Москва). В банке выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Отмечается, что банк «Флора-Москва» проводил транзитные и сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. Регулятор неоднократно применял к банку меры воздействия для пресечения сомнительной деятельности его клиентов, но руководство кредитной организации действенных мер не предприняло.

По величине активов банк «Флора-Москва» занимал 450-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 28 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Банк торгового финансирования» («БТФ», г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация. Всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии 34 российских банка.

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