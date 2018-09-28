ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка торгового финансирования»

Москва, , 08:58 — REGNUM Банк России с 28 сентября отозвал лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «Банк торгового финансирования» («БТФ», г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что проверка выявила существенное ухудшение финансовых показателей кредитной организации, что может привести к банкротству. Таким образом, создается реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Помимо этого, банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки по сокрытию денежных средств.

Отмечается, что регулятор неоднократно (применял в отношении «БТФ» меры надзорного воздействия. Однако руководство банка не сделало соответствующих выводов. По величине активов «Банк торгового финансирования» занимал 292 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Центральный банк Российской Федерации аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Михайловский Промжилстройбанк». Всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии 33 российских банка.

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