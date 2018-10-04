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В Екатеринбурге «Тагил-банк» признан банкротом

Экономика

Решение принял свердловский арбитраж

Екатеринбург, 4 октября 2018, 08:53 — REGNUM  В Свердловской области лишённый лицензии «Тагил-банк» признан банкротом. Решение принял областной суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Банкротства учреждения добился Центральный банк России. В качестве третьего лица было заявлено Агентство по страхованию вкладов. Сумма требований к «Тагил-банку» составила 103 490 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле «Тагил-банк» лишился лицензии. Он работал порядка 30 лет. В начале августа его вкладчикам начались выплаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк собрался обанкротить свердловский «Тагил-банк»

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