Москва, 2 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Большинство жителей России в той или иной степени следит за курсами валют, и в частности за курсом рубля. При этом опрос показал, что интерес к курсам валют снижается, Так, в октябре 2017 года состояние рубля по отношению к другим валютам интересовало около 60% граждан, а в сентябре 2018 года их число снизилось до 56%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Курс валют

44% опрошенных не следят и не волнуются по поводу повышения или понижения курса рубля. 19% постоянно наблюдают за курсом национальной валюты, 37% иногда просматривают сводки. Делая прогнозы, граждане РФ заявили, что через три месяца доллар будет стоить 72 рубля, а через год — 75,80 рубля.

Опрос проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни стабилизация рубля на текущих уровнях продолжится. Главным поддерживающим фактором для рубля выступают высокие цены на нефть, устремившиеся в район $85 за баррель Brent. До конца недели доллар продолжит торговаться в диапазоне 65−66 руб., а курс евро останется в диапазоне 75,50−76,50 руб.

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