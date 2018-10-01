Доллар опустился ниже 65 рублей на фоне укрепления нефти

Москва, , 22:39 — REGNUM Курсы доллара и евро опустились вечером 1 октября на фоне укрепления котировок нефти, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 22:35 мск доллар подешевел на 60 копеек и впервые с начала августа снизился до отметки в 64,95 рубля. Курс евро опустился на 91 копейку — до 75,19 рубля.

Напомним, ранее сегодня стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent на бирже ICE в Лондоне впервые с ноября 2014 года превысила отметку в $85 за баррель.

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