Реализовать потенциал укрепления рублю будет непросто

Москва, , 07:07 — REGNUM Повышенная волатильность рубля на прошлой неделе пошла на спад, последние дни курс доллар/рубль проводит в узком диапазоне 65,4−66. После американских горок августа-первой половины сентября это немного непривычно. Стабилизации курса рубля способствовали растущие цены на нефть, отсутствие новостей по санкциям, восстановление валют развивающихся стран и жёсткая позиция Банка России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук. Регулятор на последнем заседании не только поднял ставку, но и приостановил покупку валюты в резервы, показав, что держит руку на пульсе и готов к активным действиям в случае необходимости.

Об улучшении отношений к России со стороны западных стран можно судить по статьям в западной прессе. В частности, Bloomberg написал, что новых санкций к России как минимум до ноября ждать не стоит, а вчера в Financial Times была опубликована хвалебная статье о бизнесе Сбербанка. Неудивительно, что в последние недели многие западные инвестбанки назвали рубль одной из недооценённых валют и считают, что он сохраняет небольшой потенциал укрепления. Реализовать этот потенциал укрепления будет непросто из-за сохраняющегося риска санкций и отложенного спроса на валюту со стороны российский корпораций и Минфина.

Сегодня, 2 октября, и в ближайшие дни стабилизация рубля на текущих уровнях продолжится. Главным поддерживающим фактором для рубля выступают высокие цены на нефть, устремившиеся в район $85 за баррель Brent. До конца недели доллар продолжит торговаться в диапазоне 65−66 руб., а курс евро останется в диапазоне 75,5−76,5 руб.

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