Анкара, 1 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Болезненный период в отношениях между Германией и Турцией остался позади. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своего государственного визита в Германию 27−29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Меркель

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«Уверен, что мой государственный визит в Германию будет способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами», — написал Эрдоган в Twitter.

По его словам, в вопросе урегулирования сирийского конфликта позиции руководства двух стран совпадают. Кроме того, остаётся и высокий уровень экономических связей между Анкарой и Берлином.

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1046460245852246016

Эрдоган заявил, что с канцлером Германии Ангелой Меркель они сошлись во мнениях о необходимости возобновления долгое время не работавших механизмов взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что его страну с Турцией связывают «особые отношения». При этом он признал, что в последние месяцы между двумя странами наблюдались определённые разногласия и далеко не во всех вопросах Берлин и Анкара придерживаются единого мнения. При этом обе стороны уверены, что им удастся преодолеть разногласия «посредством диалога и кооперации».

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Добавим, что о наличии у Германии с Турцией глубоких разногласий в конце сентября в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подвергла критике ситуацию в Турции с осуществлением прав человека, свободы слова и прессы и выразила обеспокоенность судьбой задержанных в Турции немецких граждан. В то же время канцлер отметила и общие интересы двух стран: это партнерство в НАТО, вопросы миграции, борьба с терроризмом.