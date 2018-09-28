Инвесторы приносят Германии миллиарды, и Турции это не нравится

Берлин, , 17:10 — REGNUM Экономический и валютный кризис в Турции вызывает тревогу у инвесторов — и это ощущают в Германии. Только в период с апреля по июнь этого года чистый отток капитала из Турции в Германию вырос до 4,6 миллиардов евро, сообщает Der Spiegel.

Вполне возможно, что к настоящему моменту эта цифра значительно выросла, что напрямую вытекает из ответа федерального правительства на запрос депутата бундестага от СвДП Флориана Тонкара. С начала 2018 года в Турции произошел ряд экономических потрясений, включая резкое падение курса турецкой лиры. «Есть некоторые признаки того, что отток капитала усилился в третьем квартале», — сказал Тонкар в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe. Однако итоговых цифр за 3-й квартал у федерального правительства пока нет.

Непосредственные риски для немецких кредиторов, возникшие из-за турецкого кризиса, являются управляемыми. Федеральное правительство оценивает долговые обязательства немецких банков, выпущенные по отношению к турецким компаниям, в 20,8 миллиардов евро, что составляет менее 0,3% совокупного баланса всего банковского сектора Германии.

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Напомним, что сейчас отношения Германии и Турции и без того переживают непростые времена. С 27 по 29 сентября турецкий лидер находится в Берлине с официальным визитом. Анкара не в последнюю очередь надеется на помощь Берлина и Брюсселя в стабилизации экономической ситуации в стране, во многом из-за резкого ухудшения отношений Турции с США.