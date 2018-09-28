Пятница, 28 Сентября 2018 года
15:40:18 МСК

Ангела Меркель: «С Турцией у нас глубокие разногласия»

Политика

Канцлер Германии и президент Турции провели совместную пресс-конференцию в Берлине

Ангела Меркель: «С Турцией у нас глубокие разногласия»
Иллюстрация: Tccb.gov.tr
Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель на совместной пресс-конференции

Берлин, 28 сентября 2018, 15:07 — REGNUM  Между Турцией и Германией по-прежнему существуют «глубокие разногласия», заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 28 сентября в Берлине, передает телеканал N-TV.

Меркель подвергла критике ситуацию в Турции с осуществлением прав человека, свободы слова и прессы и выразила обеспокоенность судьбой задержанных в Турции немецких граждан.

«Я настаиваю на решении этих вопросов как можно быстрее», — сказала она по поводу задержаний.

В то же время канцлер отметила и общие интересы двух стран: это партнерство в НАТО, вопросы миграции, борьба с терроризмом. Ангела Меркель объявила о четырехсторонней встрече по ситуации в Сирии с участием Эрдогана, президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Читайте также: Турция требует экстрадиции 69 террористов из Германии — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган и Меркель поспорили с Трампом из-за российского газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Немецко-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить