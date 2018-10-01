Москва, 1 октября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что увеличение возраста при продаже алкоголя до 21 года — это «абсолютно правильная мера». Несмотря на многочисленные шутки по этому поводу, пользователи сети, скорее, поддерживают эту идею. На сообщение активно отреагировали пользователи соцсетей и популярных Telegram-каналов.

Пить или не пить

«Вечно молодой, до 21 трезвый», — перефразировав известную песню, пишет Telegram-канал «Типичный ночной».

В таком же духе прокомментировал заявление представителя Минздравоохранения Telegram-канал «Медиатехнолог»:

"История про «вечно молодым и вечно пьяным» кажется всё».

Помимо прочего, в Twitter некоторые пользователи решили описать бытовые истории, связанные с покупкой алкоголя людьми, не достигшими 21 года.

https://twitter.com/Bobchensk/status/1046649795337736192

Многие пользователи в соцсетях интересуются мнением знакомых и не только по поводу этой инициативы. По этому поводу краткие опросы проводят и различные ресурсы, а также Telegram-каналы. В большинстве случаев пользователи считают увеличение возраста продажи алкоголя оправданным. Например, на портале Tjournal за инициативу проголосовало почти 55% читателей (631 человек), в то время как против — около 45% (520 человек).

Аналогичный опросник запустили и в Telegram-канале «360tv». 61% пользователей (более 500 человек) считает, что «давно пора» увеличить возраст продажи алкоголя c 18 лет до 21 года. Считают, что «это не будет работать» 33% опрошенных (около 270 человек); за вариант «ни в коем случае» высказались всего 6% подписчиков (около 50 человек).

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58% жителей РФ поддержали запрет продажи алкоголя до 21 года — ВЦИОМ

На фоне того, что Министерство здравоохранения поддержало идею увеличения возраста продажи алкоголя, юзеры также в ироническом тоне вспоминают недавнюю историю с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг не будет отказываться от идеи предоставлять преференции компаниям Дерипаски при государственных и муниципальных закупках автомобильной и спецтехники, хотя ранее эту идею не поддержала Федеральная антимонопольная служба.

https://twitter.com/timalean/status/1046690477465128960

Как ранее передавало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала увеличение минимального возраста при продаже алкоголя с 18 лет до 21 года. Скворцова заявила, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно, и в результате «эти изменения закрепляются в самый ответственный период развития и становятся патологическими зависимостями, с которыми очень трудно бороться».