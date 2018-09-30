Вашингтон, 30 сентября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Украина заинтересована в приобретении современных систем противовоздушной обороны (ПВО) у США. Об этом заявил глава Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Директива из Вашингтона

По его словам, вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы системы ПВО из-за «угрозы со стороны России».

Порошенко добавил, что Москва должна понимать цену своих действий в случае принятия решения «атаковать» территорию Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября президент Украины Петр Порошенко на территории базы Береговой охраны США «Балтимор» сообщил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину с моря, чтобы «получить наземный коридор в Крым».

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