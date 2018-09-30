Порошенко: Миротворческую миссию в Донбасс не дает ввести Россия

Харьков, Украина, , 07:38 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко считает, что размещению миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе мешает Российская Федерация. Об этом он заявил накануне, 29 сентября на праздновании 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.

Порошенко считает, что миротворческая миссия в Донбассе снизит риски эскалации на востоке Украины и все ключевые члены Совета Безопасности ООН якобы поддерживают инициативу по отправке миротворцев в Донбасс, но решение данного вопроса упирается в «московский тупик».

«Мне бы хотелось большего и скорейшего прогресса в этом вопросе, но он упирается в глухой московский тупик», — сказал президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ввод миротворцев в Донбасс обсуждается с 2015 года. Однако по правилам ООН миротворцы вводятся с согласия противоборствующих сторон, но Киев упорно не признает, что воюет в Донбассе против Донецкой и Луганской Народных Республик, а утверждает, что воюет с Россией, хотя российские вооруженные силы никогда не вступали в боестолкновения с ВСУ.

В 2017 году президент России Владимир Путин предложил план введения миротворцев в Донбасс на линию фронта, но украинская сторона его отвергла.