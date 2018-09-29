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Порошенко: В ООН Россия оказалась в изоляции

Политика

А Украина никому не нужна

Порошенко: В ООН Россия оказалась в изоляции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мечты Порошенко

Харьков, Украина, 29 сентября 2018, 11:50 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко считает, что в Организации Объединённых Наций было продемонстрировано, что Российская Федерация якобы находится в «международной изоляции». Об этом Порошенко заявил сегодня, 29 сентября, на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове.

«Россия, как и раньше, находится в международной изоляции. И это было чётко продемонстрировано в ООН», — сказал Порошенко.

Также Порошенко заверил, что на сессии Генеральной ассамблеи ООН «Украина была одним из. приоритетов для многих лидеров других государств».

В качестве примера он заявил, что поддержку Украине оказали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Норвегии, премьер-министр Австралии и многие другие.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил, что Россия якобы находится в изоляции.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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