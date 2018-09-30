Абакан, 30 сентября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. От собственных источников ИА REGNUM сегодня, 30 сентября, поступила информация о том, что кандидат в главы Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин снимается с губернаторских выборов, которые должны были состояться 7 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Если информация подтвердится, то это значит, что имя кандидата от КПРФ Валентина Коновалова в итоге может остаться в бюллетене единственным, но ему нужно будет набрать более 50% голосов. Однако возможен и такой исход, что Коновалов не наберёт необходимого количества голосов. Таким образом, неопределённость с исходом губернаторских выборов в Хакасии сохраняется.

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«Официальной информации по поводу снятия Андрея Филягина с выборов в Хакасии пока нет. Однако ситуация снятия его с выборов, на мой взгляд, абсолютна логична. Поскольку ни один из двух имеющихся кандидатов не готов возглавлять регион. В интернете даже создана петиция о замене обоих кандидатов, которую люди активно подписывают. Понятно, что должны быть соблюдены законодательные нормы. Но действительность такова, что ни кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, ни кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин не представляют, что делать с регионом в принципе, как решать отопительные проблемы, как взаимодействовать с крупным бизнесом, присутствующим в Хакасии, и так далее», — считает политический аналитик Михаил Верхотуров (Хакасия).

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По мнению источника ИА REGNUM в политических кругах, прежде чем комментировать данную ситуацию, нужно дождаться официального подтверждения информации.

«Но присутствие в бюллетене одного из кандидатов выглядит вполне возможным, тогда ему нужно будет получить более 50% голосов. Хотя после снятия Зимина с выборов Филягин, с моей точки зрения, мог бы и побороться», — сказал источник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоялись выборы главы региона. Действующий глава Виктор Зимин (руководит Хакасией с 2009 года — прим. ИА REGNUM ) получил 32,42% голосов, проиграв 30-летнему коммунисту Валентину Коновалову, которого поддержали 44,81%.

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Второй тур выборов должен был состояться 23 сентября. Однако 21 сентября стало известно, что Виктор Зимин снялся с выборов.

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Второй тур был назначен на 7 октября. За кресло главы региона должны были побороться Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третье место с 11,23% голосов.

Напомним также, в минувшую субботу, 29 сентября, в Хакасии с неофициальным визитом побывал президент РФ Владимир Путин. Соцсети и местные СМИ сообщили о том, что глава государства отдыхал в хакасской тайге. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

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