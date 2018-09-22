«Системный политический кризис» — о происходящем в Хакасии

Абакан, , 13:46 — REGNUM То, что сейчас происходит в Хакасии, — это системный политический кризис, управленческий кризис, считает генеральный директор «Центра стратегического проектирования» Виктор Потуремский (Красноярск).

По его словам, ситуация с проблемами на выборах главы республики была предсказуема:

«Выдвижение Виктора Зимина, сохранение бессменного руководителя парламента республики Владимира Штыгашева на фоне ситуации со снижением рейтинга партии власти и привела к этому результату».

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Напомним, 9 сентября 2018 года в Хакасии состоялись губернаторские выборы. Действующий глава региона, единоросс Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Второй тур выборов должен был состояться 23 сентября. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин решил сняться с выборов. Ресизбирком на заседании 22 сентября решил, что второй тур пройдёт 7 октября. За кресло главы региона будут бороться коммунист Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат (11,23%).

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«Что касается дальнейшего развития событий. Позитивный сценарий — перезагрузка системы управления регионом, кадровая перезагрузка и работа над ошибками. Негативный сценарий может быть, если возобладают политические амбиции. Надеюсь, этого не произойдет, потому что в таком сценарии не заинтересован никто ни на федеральном уровне, ни на уровне региона. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы в республике сложилась в итоге ситуация, которая бы обеспечивала нормальные условия для развития региона и для выполнения обязательств власти перед жителями Хакасии», — отметил эксперт.

Виктор Потуремский подчеркнул, что «сильного решения» в плане кандидатов сейчас нет.

«Кто станет главой региона, решится на выборах. Однако, на мой взгляд, сейчас сильного решения здесь нет. Объективно ни коммунист Валентин Коновалов, ни кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин к работе главой республики не готовы. Это означает, что этот дефицит нужно будет компенсировать на других уровнях. Выборы есть выборы, это воля народа, и менять результаты никто не будет. А дальше будет происходить то, что начало происходить уже вчера, 21 сентября. ЛДПР и КПРФ сделали заявление о создании коалиционного правительства в республике. То есть происходят попытки собрать все конструктивные и заинтересованные стороны для того, чтобы получить оптимальный возможный в этих условиях результат. В конструктивном сценарии заинтересованы и крупные экономические субъекты, которые работают на территории Хакасии», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года и за это время сумел накопить множество претензий в свою сторону. Например, Хакасия является регионом, где введено внешнее финансовое управление.

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