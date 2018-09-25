Москва, 25 сентября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Пожарные потушили на территории России 19 лесных пожаров. По информации пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны, на 00:00 25 сентября полыхало 14 лесных пожаров на площади 35 га. Горели земли лесного фонда в Свердловской области.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

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Всего к работам по тушению возгораний привлекалось 293 человека и 10 единиц техники. Для сравнения: за сутки 23 сентября свыше 300 огнеборцев вели работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 515 га в Свердловской и Владимирской областях.

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На сегодня особый противопожарный режим действует в 33 регионах России.