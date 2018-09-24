За выходные в Красноярском крае потушили все лесные пожары

Красноярск, , 08:45 — REGNUM В Красноярском крае 24 сентября, по оперативной информации Лесопожарного центра на утро, лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

По данным министерства, за выходные (22−23 сентября) в регионе потушили лесные пожары в зоне контроля в Эвенкийском районе на площади порядка 35 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в Красноярском крае действовало пять лесных пожаров на площади 34,5 тыс. га.

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