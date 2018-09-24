Понедельник, 24 Сентября 2018 года
10:00:07 МСК

За выходные в Красноярском крае потушили все лесные пожары

Происшествия

В лесах региона возгораний не зарегистрировано

За выходные в Красноярском крае потушили все лесные пожары
skeeze
Лесной пожар

Красноярск, 24 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  В Красноярском крае 24 сентября, по оперативной информации Лесопожарного центра на утро, лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

По данным министерства, за выходные (22−23 сентября) в регионе потушили лесные пожары в зоне контроля в Эвенкийском районе на площади порядка 35 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в Красноярском крае действовало пять лесных пожаров на площади 34,5 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае лесные пожары возникают из-за гроз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить