В лесах Ростовской области – высокий класс пожароопасности

Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В связи с высоким классом пожароопасности в Ростовской области продлён запрет на посещение лесов. Ограничения действуют до 1 октября. Соответствующий документ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин, сообщает ИА REGNUM.

По-прежнему въезд на территорию лесопитомников разрешён только лесопожарным формированиям, оперативным службам, пожарным частям, патрульным группам муниципалитетов. Во избежание возгораний усилен мониторинг пожарной опасности на Дону.

В ведомстве не исключают, что режим ограничения может быть продлён.

ИА REGNUM напоминает, что в августе донские огнеборцы тушили несколько крупных природных пожаров в Ростовской области. Сухая растительность загоралась в Кумженской роще, в районе Ростовского моря. В начале сентября крупный природный пожар почти сутки тушили в Азовском районе. Пламенем была объята сухая трава на площади более 10 гектаров.

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