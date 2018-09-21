Казань, 21 сентября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. В деле о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина обнаружился еще один не учтённый актив — квартира в Казани общей площадью более 520 кв. м, которую экс-банкир подарил гражданам по фамилии Мусины за две недели до отзыва лицензии, но уже после того как в ТФБ ввели временную администрацию в связи с финансовыми проблемами. Именно ТФБ, который является основным кредитором Роберта Мусина, и требует признать сделку дарения недействительной. Арбитражный суд Татарии рассмотрит ходатайство банка-банкрота 9 ноября 2018 года, а на сегодня, 21 сентября, назначено рассмотрение другого ходатайства ТФБ — о расторжении брачного договора Роберта Мусина и его супруги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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19 сентября 2018 года Арбитражный суд РТ принял к производству ходатайство ТФБ, которым он просит признать «договор дарения недвижимого имущества от 22.02.2017 г. , заключенный между Мусиным Р.Р., Мусиной Я.Р., Мусиной Р.Р., недействительной сделкой, применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурную массу должника: квартира, назначение жилое, площадь 520,08 кв.м., этаж 2, адрес РТ, г. Казань, ул. Тельмана, д. 40, кадастровый номер 16:50:02:24 990:001:0002». Суд рассмотрит его 9 ноября 2018 года.

Отметим, на рынке недвижимости Казани на сегодня в продаже нет идентичной квартиры, но даже четырёхкомнатная квартира на улице Тельмана в два раза меньшей площадью — 192 кв. м — стоит почти 20 млн рублей.

Сегодня, 21 сентября 2018 года, суд также должен рассмотреть ходатайство о расторжении брачного договора супругов Мусиных, который был подписан уже после ввода первого этапа банкротной процедуры — реструктуризации задолженности.

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Напомним, в середине декабря 2016 года в отношении «Татфондбанка», где доля республики превышала 40%, была введена временная администрация. Но предпринятые меры не помогли, и уже в начале марта 2017 года у ТФБ отозвали лицензию, а в апреле его признали банкротом. Долги ТФБ перед его кредиторами превышают 158 млрд рублей.

По факту хищения и мошенничества в банке были возбуждены несколько уголовных дел, по свыше 20 эпизодам фигурантом проходит Роберт Мусин, который находится под домашним арестом. Ущерб по этим делам превышает 50 млрд рублей.

Как депутат Госсовета РТ Роберт Мусин за 2017 год, который почти полностью провел в СИЗО, заработал 8,9 млн рублей.

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Сам экс-банкир обанкрочен как физлицо по иску ТФБ, в отношении него действует процедура реализации имущества, которая продлится до 25 декабря 2018 года.

Только ТФБ Роберт Мусин задолжал свыше 1,5 млрд рублей. Между тем в деле в списке потенциальных кредиторов появились две компании, где экс-банкиру принадлежит 100% доли. Они требуют включить их в реестр кредиторов с общей суммой более 115 млн рублей, мотивировав тем, что владелец этих фирм занял у них данную сумму по договору займа в 2016 году. Суд рассмотрит ходатайства 11 октября 2018 года.

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