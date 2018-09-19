Москва, 19 сентября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Причиной, по которой Центральная избирательная комиссия рекомендовала отменить итоги выборов губернатора Приморья, стала потеря протоколов на 13 избирательных участка. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По её словам, речь идёт о Советском районе, где могли проголосовать 24,5 тысячи избирателей.

«Это не позволяет в дальнейшем адекватно отразить и достоверно зафиксировать результаты голосования», — заявила Памфилова.

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При этом она назвала сложившуюся ситуацию «ударом под дых» для нее.

«Знаете, как обидно было: просто взяли весь наш объем работы и перечеркнули», — посетовала глава Центризбиркома.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее Центризбирком на основании целого ряда проанализированных факторов порекомендовал приморскому избиркому признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Комиссия ЦИК пришла к выводу, что при подсчёте голосов были допущены нарушения. Так, после обработки 95% протоколов с результатом 51,24% лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а врио главы Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. После подсчёта всех протоколов результат изменился в пользу Тарасенко — на его счету оказалось 49,55% голосов избирателей.