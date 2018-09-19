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ЦИК принял решение по выборам в Приморье без оглядки на Кремль

Политика

Пафилова не является «пешкой в чужих руках»

Москва, 19 сентября 2018, 14:33 — REGNUM  Председатель ЦИК Элла Памфилова не обсуждала вопрос об отмене итогов выборов в Приморье с главой государства. Об этом она заявила журналистам 19 сентября.

По словам Памфиловой, она не беспокоит президента по таким вопросам, а имеет свою позицию и понимание ситуации. При этом председатель ЦИК не является «пешкой в чужих руках», более того, порой свою правоту приходится доказывать людям на высоких должностях.

Президентом поставлена четкая задача — обеспечить честные и прозрачные выборы. В достижении этой цели руководство ЦИК располагает поддержкой президента, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября ЦИК утвердил решение о рекомендации отмены итогов губернаторскоих выборов в Приморье. Решение принято с опорой на признаки серьезных нарушений при подсчете голосов, пояснила Памфилова. В Кремле позицию ЦИК поддержали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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