ЦИК принял решение по выборам в Приморье без оглядки на Кремль

Москва, , 14:33 — REGNUM Председатель ЦИК Элла Памфилова не обсуждала вопрос об отмене итогов выборов в Приморье с главой государства. Об этом она заявила журналистам 19 сентября.

По словам Памфиловой, она не беспокоит президента по таким вопросам, а имеет свою позицию и понимание ситуации. При этом председатель ЦИК не является «пешкой в чужих руках», более того, порой свою правоту приходится доказывать людям на высоких должностях.

Президентом поставлена четкая задача — обеспечить честные и прозрачные выборы. В достижении этой цели руководство ЦИК располагает поддержкой президента, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября ЦИК утвердил решение о рекомендации отмены итогов губернаторскоих выборов в Приморье. Решение принято с опорой на признаки серьезных нарушений при подсчете голосов, пояснила Памфилова. В Кремле позицию ЦИК поддержали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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