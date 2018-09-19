Тарасенко собирается идти на третий тур выборов главы Приморья. Кажется

Владивосток, , 13:33 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пока точно не решил, будет ли он дальше бороться за пост главы региона. Сначала он заявил, что не собирается участвовать в новой избирательной кампании, если результат голосования 16 сентября будет отменен. Однако позже сказал, что ему «надо идти на третий тур» выборов губернатора региона.

Читайте также: Тарасенко отказался вновь избираться в Приморье

ЦИК утвердил рекомендацию об отмене итогов выборов в Приморье

«Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — сказал он в ходе митинга во Владивостоке.

Напомним, после того как Центризбирком (ЦИК) России рекомендовал признать итоги выборов губернатора в Приморском крае 16 сентября недействительными, врио главы Приморского края и кандидат в губернаторы Андрей Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новых выборах главы региона, если они состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур голосования на выборах губернатора Приморского края прошёл 16 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней, с результатом 49,55% голосов победу на выборах одержал врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). Лидировавший в течение всего дня голосования кандидат от КПРФ получил 48,06%.

Также в сюжете: ЦИК призвал искать истинных виновных в нарушениях на выборах главы Приморья

На нарушения в ходе голосования в правоохранительные, следственные и надзорные органы поступило большое количество жалоб. Проанализировав целый ряд факторов, Центризбирком рекомендовал избирательной комиссии Приморского края признать выборы недействительными.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги второго тура в Приморье отменят, чтобы не добивать доверие к выборам