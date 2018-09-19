Вашингтон, 19 сентября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Американская компания Apple может выпустить обновленную версию своего планшета iPad Pro уже текущей осенью. Об этом пишет 19 сентября портал ixbt.com.

Гаджеты

Отмечается, что данные сведения эксперты смогли получить при расшифровке кода новой операционной системы от Apple — первой бета-версии iOS 12.1 для разработчиков. В коде программисты обнаружили ссылку на iPad2018Fall (одно из значений слова fall — осень). По данным портала, новый гаджет получит возможность распознавания лиц Face ID в горизонтальном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на ежегодной выставке в Купертино (США, штат Калифорния) корпорация Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.

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