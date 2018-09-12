Apple представила три новых модели iPhone

Купертино, США, , 23:14 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple на ежегодной выставке в Купертино (США, штат Калифорния) представила новый смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.

Диагональ экрана смартфона iPhone Xs составляет 5,8 дюймов, iPhone Xs Max — 6,5 дюймов. Разрешение экранов составляет 2,7 млн пикселей.

Что касается модели iPhone Xr, то это — упрощенная и более дешевая версия iPhone Xs. У данной модели есть 6,1 — дюймовый IPS-экран. Также iPhone Xr имеет только одну основную камеру с разрешением 12 мегапикселей. Кроме того, корпус более дорогой версии выполнена из алюминия, а iPhone Xs имеет стальную раму.

Также iPhone Xsоснащен электронной SIM-картой.

От модели iPhone X новые модели внешне не сильно отличается.