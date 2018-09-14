Цены на новый iPhone у перекупщиков достигают полумиллиона рублей

Москва, , 00:05 — REGNUM Уже на следующий день после состоявшейся в Купертино презентации новых смартфонов iPhone от компании Apple перекупщики начали предлагать гаджеты на сайтах бесплатных объявлений по ценам, значительно превышающим официальные.

Так, за iPhone Xs просят в среднем 110−160 тысяч рублей, но при этом встречаются и предложения за 200 и 300 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что самым дорогим предложением на сайте Avito на данный момент является объявление о продаже iPhone Xs Max с памятью в 512 гигабайт и слотами под две SIM-карты, выпущенного для китайского рынка. Автор объявления просит за данный гаджет 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября компания Apple представила три новые модели iPhone, а также умные часы нового поколения — Watch Series 4.

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