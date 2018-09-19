Солсбери, Великобритания, 19 сентября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Британским СМИ стали известны имена пострадавших при отравлении в итальянском ресторане Prezzo города Солсбери. Об этом пишет 19 сентября The Sun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пища

По сведениям таблоида, муж и жена, госпитализированные после приема пищи, — это бывшая российская подданная, 30-летняя модель Анна Шапиро и ее супруг, 42-летний Алекс Кинг, гражданин Великобритании. По словам Шапиро, в ресторане они заказали пиццу, рыбу и овощи, а также по бокалу белого вина.

Через некоторое время молодая женщина обнаружила своего мужа лежащим на полу в туалете. На его губах были пенистые выделения. Позже Шапиро тоже почувствовала себя плохо. После госпитализации Кинга ввели в состояние искусственной комы, затем он пришел в сознание. Его супруга выписана из медучреждения, но находится под надзором полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с отравлением 16 сентября в Солсбери уже не первый. В марте в этом же городе были обнаружены в критическом состоянии экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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