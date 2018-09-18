С марта посещаемость Солсбери резко сократилась из-за «Новичка» — СМИ

Лондон, , 15:10 — REGNUM С марта 2018 года туристический поток в британский Солсбери резко сократился якобы из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическом газом «Новичок», сообщает Daily Telegraph со ссылкой на официальные данные.

Так, общее число туристов в городе сократилось на 12%. По словам главы городского совета Солсбери Мэтью Дина, это грозит большими проблемами для бизнеса.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены в критическом состоянии двое выходцев из России — экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда британские власти без расследования обвинили Россию в причастности к инциденту.

Кроме того, 16 сентября итальянский ресторан Prezzo в Солсбери был оцеплен полицией из-за того, что двум посетителям стало плохо во время приема пищи.

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