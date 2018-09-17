Отравившихся в ресторане Солсбери сочли «русскими»

Солсбери, Великобритания, , 05:18 — REGNUM Двое посетителей, которым стало плохо в ресторане в Солсбери, вероятно, являются выходцами из России. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает газета Daily Mail.

Одна из посетительниц итальянского ресторана Prezzo рассказала, что сидела возле «двоих русских». Этим людям стало плохо, когда они ели в ресторане, отмечает издание.

Телеканал Sky News сообщает, что лишь один из пострадавших является русским. Информация о национальной принадлежности отравившихся гостей ресторана официально не подтверждена.

Пострадавшим помощь оказали на месте. Они находятся в сознании, уточняет телеканал RTE.

По данным полиции Уилтшира, говорить о совершении преступления преждевременно — выясняются подробности инцидента. Пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября ресторан Prezzo в Солсбери был оцеплен полицией из-за того, что двум посетителям стало плохо во время приема пищи. В марте в Солсбери с признаками тяжелого отравления были обнаружены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В июне здесь же нашли в тяжелом состоянии двух человек — мужчину и женщину. Женщина позже скончалась в больнице.

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