Нижний Новгород, 19 сентября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Нижегородской области поступил ещё один банкротный иск к подрядчику станции метро «Стрелка», сданной в июне 2018 года в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу — 2018. Иск к ООО «Нижегородское строительное Управление-620» к производству пока не принят, но в суде уже имеется два аналогичных иска к этой же компании, где кредиторы требуют признать ее несостоятельной. Обоснованность одной из претензий суд рассмотрит 26 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bestalex Станция Стрелка. Метро Нижнего Новгорода

Напомним, строительство станции велось в рамках продления Сормовско-Мещерской линии. Официально «Стрелку», возведение которой обошлось свыше 11,6 млрд рублей, открыли в День России. Строительство стартовало весной 2015 года. Контракт получило московское ООО «СК «Управление строительства — 620», но подрядчиком выступило аффилированное с ним нижегородское общество. Последнее также печально прославилось задержками зарплаты рабочим, для погашения долгов по которой им год назад даже пришлось устроить забастовку.

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В сентябре 2018 года следователи снова возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 924 метростроителям. Общая сумма долга превышает 87,4 млн рублей.

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Иск от нижегородского ООО «Атлас» с требованием признать банкротом ООО «Нижегородское строительное Управление-620» был подан 17 сентября 2018 года. Сумма претензий — 2 753 433,5 рубля. 31 июля 2018 года компания «Атлас» выиграла иск к метростроительной компании о взыскании задолженности по договору аренды спецтехники с экипажем от 2016 года. Сумма составила около 400 тыс. рублей с учетом госпошлины. Ответчик решение не обжаловал, апелляционная жалоба была оставлена без движения из-за недочетов до 28 сентября 2018 года. Помимо этого, ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» в рамках того же дела заявило «ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины в связи с тяжелым финансовым положением».

До этого ООО «Атлас» выиграло еще ряд исков к подрядчику. При рассмотрении одного из дел почти на 3 млн рублей, которое он выиграл, истец требовал наложить обеспечительные меры, так как на тот момент (июнь 2018 года) «в производстве Арбитражного суда Нижегородской области находилось более 15 арбитражных дел о взыскании с ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» задолженности на общую сумму более 38 миллионов рублей».

Стоит отметить, что на сегодня в базе суда уже имеется одно не рассмотренное банкротное дело. ООО «Ника», позднее которое сменил правопреемник ООО «Корд», еще в июне 2018 года потребовало признать подрядчика новой станции банкротом. В качестве истца к этому делу присоединились еще и нижегородское ООО «ПромКранСтрой», чьи претензии рассмотрят не позднее 15 дней с даты слушаний иска первой компании. Заседание назначено на 26 сентября 2018 года.

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