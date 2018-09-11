«За плеткой почти всегда следует пряник»: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 12:22 — REGNUM

Главным событием прошедшей недели в Нижегородской области стали выборы губернатора. В тот же день в регионе прошли довыборы в Госдуму, где место освободилось после перехода Владимира Панова на пост мэра столицы региона, довыборы в Заксобрание и думу Нижнего Новгорода. Каких-либо неожиданностей в рамках единого выборного дня не случилось — по всем ключевым постам прошли кандидаты, выдвинутые единороссами. Врио губернатора Глеб Никитин избавился от приставки, став избранным главой, за него свои голоса отдали 67,75% избирателей при явке 40,52%. В сравнении с выборами в 2014 году явка оказалась ниже почти на 14%. Основная активность пришлась на районы, Нижний Новгород был более пассивен. Кандидат от КПРФ, замспикера областного Заксобрания Владислав Егоров занял второе место с 16,63% голосов, но, по мнению экспертов, «на фоне обсуждений пенсионной реформы было понятно, что второе место будет за КПРФ», причём «не за Егоровым, а именно за КПРФ — личность тут не так важна».

В Госдуму, как и прогнозировалось, прошел и. о замгубернатора, «наследие» бывшего губернатора Валерия Шанцева — Дмитрий Сватковский, получивший свою «экологичную отставку». Место в Заксобрании, освободившееся после добровольного ухода фигуранта уголовного дела, экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, достанется рабочему ПАО «ГАЗ» Артёму Баранову. Задав в декабре 2017 года вопрос Владимиру Путину о его выдвижении на выборах президента РФ, он дал старт и своей политической карьере.

Вакантный мандат в думе Нижнего Новгорода также без неожиданностей достался экс-министру культуры области, советнику главы региона Сергею Горину. А вот в Дзержинске депутатское кресло отошло коммунисту Сергею Лескову, но там «Единая Россия» не выдвигала своих кандидатов.

Вторая важная тема недели — назначение полпредом в ПФО Игоря Комарова и обсуждение «ху из мистер Комаров», а также, что ждёт регион при его руководстве. Мнения звучали в основном в одном ключе: «это демонстрация системного подхода к кадровой политике», «сделана ставка на технократов, доказавших, что они хорошие управленцы», «вероятно, после крепкого кулака Михаила Бабича потребовалась мягкая сила» и «в конце концов, за плеткой почти всегда следует пряник», а «с какой он будет начинкой — пока загадка». Звучало также мнение, что Комаров близок по возрасту к «генерации губернатора Никитина», а значит, для региона «речь можно вести о промышленном кластере, имея в виду принадлежность к промышленности».

Дзержинским властям во время визита Глеба Никитина на прошлой неделе досталась порция критики. Горожане на встрече попросили его разобраться с «ОПГ во власти» и рассказали о проблемах поселка городского типа Гавриловка, вызвавших улыбку главы города. На что улыбчивому Виктору Нестерову губернатор посоветовал улыбаться «только тогда, когда скажете, что вопрос решен». Эксперты из этой рабочей поездки Никитина сделали вывод, что он «будет жёстко контролировать глав МСУ и жёстко с них спрашивать, особенно после выборов».

Тем временем в администрации Нижнего Новгорода снова структурные изменения — Владимир Панов сократил с восьми до семи число должностей своих заместителей, упразднив должность замглавы администрации по экономическому развитию и предпринимательству. Правда, при этом появятся несколько советников, которых сейчас нет. А вот функции упраздняемого управления главного архитектора будут переданы в Институт развития городской среды Нижегородской области. Окончательно принять изменения должны городские депутаты — на сессии 19 сентября.

После завершения работы над стратегией развития Нижегородской области власти приступили к разработке аналогичной для столицы региона. Ходят слухи, что документом в 2019 году займется компания из структур госкорпорации «Ростех», которая разрабатывала областную стратегию. Пока идут кулуарные переговоры.

Договорённости, которые были озвучены на встрече главы региона с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, начали выполняться — региону на ясли выделят дополнительно 88 млн рублей. В это же время за восемь месяцев 2018 года в области на 8% выросли доходы консолидированного бюджета. А также в области планируется создать российский центр компетенций по СПГ-технологиям, что также благоприятно скажется на росте доходной части бюджета.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков посетил Нижний Новгород, где провёл координационное совещание руководителей олимпийских советов Приволжского федерального округа, отметив, что «самая главная задача сейчас — обеспечить заполняемость объектов, потому что востребованность в них существует».

Нижегородских застройщиков разделили по группам риска, выведя критерии, по которым строящийся жилой дом можно считать «потенциально проблемным».

Дело о невыплате зарплаты 924 строителям станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде сдвинулось с мёртвой точки, перейдя в уголовный формат. Следователям предстоит выяснить подробности обстоятельств появления зарплатного долга в размере свыше 87,4 млн рублей.

Больше без «врио»

В единый день голосования 9 сентября в Нижегородской области прошла главная кампания года — выборы губернатора. В ней участвовали пятеро претендентов, включая врио губернатора Глеба Никитина, назначенного Владимиром Путиным вместо ушедшего в отставку в конце сентября 2017 года Валерия Шанцева. Неожиданностей не случилось, сбылись прогнозы — первое место с 67,75% голосов получил Никитин.

«Хочу сказать большое спасибо за оказанное доверие. Такая поддержка — лучший стимул продолжать работу. Сейчас я ощущаю себя частью огромной команды, нацеленной на главный результат — развитие Нижегородской области», — заявил Глеб Никитин, благодаря избирателей за поддержку.

Второе место досталось коммунисту Владиславу Егорову — 16,63%.

«На фоне обсуждений пенсионной реформы было понятно, что второе место будет за КПРФ. Не за Егоровым, а именно за КПРФ — личность тут не так важна, партия стала аккумулятором протеста», — написал по итогам выборов телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Явка в этот раз была меньше, чем четыре года назад, — 40,52% против 54,49%. При этом больше всего она была в районах, а Нижний Новгород демонстрировал пассивность.

По словам политобозревателя Андрея Вовка, итоги губернаторских выборов подтвердили давно известный факт, что «регион в политическом плане является крепким середняком».

"Явка — средняя, результат врио — средний. Некоторые выводы после выборов. В нынешних условиях явка 41% — это даже много, больше быть и не могло. Явку вытащили за счёт районов, города снова подвели. 68% у Глеба Никитина — совершенно адекватный вариант. Да, у Азарова в Самаре 73% при явке 48%, но у него и узнаваемость значительно выше, — отметил эксперт, добавив: — КПРФ взяла на себя основной протест, в отличие от остальных партий. Коммунистам теперь нужно воспользоваться этим капиталом, особенно на уровне МСУ. Они снова твёрдая вторая партия в регионе, но нужны новые лидеры».

Напомним, представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов на этих выборах набрал 6,5%, что гораздо выше, чем было у него на аналогичных выборах в 2014 году — 2,62%. Выдвинутая «Справедливой Россией» депутат Заксобрания области Галина Клочкова получила 4,35% голосов избирателей, а «пенсионер» Александр Быков всего 3,26%.

Не случилось неожиданности и на довыборах депутата Госдумы — больше всех голосов получил и. о замгубернатора Дмитрий Сватковский (47,34%), который добился своей «экологичной отставки». Его конкурент экс-депутат Госдумы РФ, коммунист Николай Рябов отстал почти в два раза, набрав около 24% голосов. Явка была на уровне 35%.

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Место в Заксобрании, освободившееся после досрочного ухода экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Сорокина, досталось, как и прогнозировали, Артёму Баранову. Он известен, пожалуй, только своим вопросом Владимиру Путину о выдвижении на выборах президента РФ. Рабочий ПАО «ГАЗ» с него фактически и начал свою политическую карьеру. За Баранова отдали свои голоса около 53% избирателей, а за его ближайшего конкурента, московского артиста, выдвинутого КПРФ Василия Овсянникова — около 18%. Явка составила порядка 26%.

Депутатом городской думы Нижнего Новгорода станет также кандидат от «Единой России», бывший министр культуры региона, а ныне советник Глеба Никитина — Сергей Горин. За него проголосовали 52,48% избирателей. На втором месте с 19,4% Михаил Завьялов — кандидат от КПРФ, в информации о котором в ГАС «Выборы» есть пометка (орфография сохранена) — «имелась судимость ч. 2 ст. 162 прим. 7 «Незаконные сделки с валютными ценностями», ч.1 ст. 87 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 15 «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», ч. 1 ст. 87 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 40 «Назначение наказания при совершении нескольких преступлений» УК РСФСР, снята 19.02.2001 года».

В Дзержинске, где единороссы не выдвигали своего кандидата, вакантный мандат достался коммунисту Сергею Лескову, за него проголосовал 1121 человек. Второе место было за кандидатом от ЛДПР Натальей Сомовой, но отставание от лидера было почти в десять раз — 152 голоса.

Кто Вы, мистер Комаров?

7 сентября 2018 года указом Владимира Путина новым полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе был назначен экс-глава Роскосмоса, замминистра науки и высшего образования РФ Игорь Комаров. Его кандидатура среди тех, кого прочили на эту должность в первую неделю после ухода Михаила Бабича на пост посла РФ в Белоруссии, не звучала, и лишь за пару дней до официального назначения он появился в списке возможных претендентов.

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Напомним, Игорь Комаров имеет богатый опыт работы не только в управленческой сфере, но и в бизнесе. Родившийся в 1964 году в Энгельсе Саратовской области, в 1986 году Комаров окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «экономист». С 1992 по 2002 год он работал в кредитно-финансовых учреждениях на руководящих должностях, в последующие шесть лет был замгендиректора ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», после этого год проработал в должности советника гендиректора госкорпорации «Ростехнологии». С мая 2009 года по 2013 год работал на руководящих постах в АвтоВАЗе». В 2013 году его назначили замглавы Роскосмоса, куда он вернулся в 2015 году, но уже на пост директора, и работал там до июля 2018 года — в должности замминистра. Всего несколько месяцев Игорь Комаров успел отработать заместителем министра науки и высшего образования РФ.

На прошлой неделе эксперты обсуждали вопрос, «ху из мистер Комаров?» и чего ждать Нижегородской области от этого назначения.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментариях газете «КП в Нижнем Новгороде» поставил назначение Комарова в один ряд с назначением главой Нижегородской области Глеба Никитина.

«Это демонстрация системного подхода к кадровой политике. Сделана ставка на технократов, доказавших, что они хорошие управленцы. Напомню, Игорь Комаров когда-то поднимал АвтоВАЗ. Все это говорит о приоритетах федерального центра — развитии, экономическом росте, обеспечении прорыва, о котором говорил президент во время и после предвыборной кампании», — отметил Калачев.

Издание «Репортёр-НН» отмечает, что, «вероятно, после крепкого кулака Михаила Бабича потребовалась мягкая сила», и «в конце концов, за плеткой почти всегда следует пряник», но вот «с какой он будет начинкой — пока загадка».

Профессор ВШЭ, политолог Сергей Кочеров в интервью изданию отметил, что «назначение замминистра науки Комарова на должность полпреда может быть своеобразным знаком: вектор внутренней политики постепенно смещается от функции контроля в сторону созидания».

Политолог Андрей Дахин добавил, что «Комаров по возрасту принадлежит генерации губернатора Никитина, в этом смысле у них сходная энергетика, ориентированная на задачи развития региона».

"Скорее всего, речь можно вести о промышленном кластере, имея в виду принадлежность к промышленности и Никитина на его предыдущей должности, и Комарова. Конечно, у президента была масса других вариантов, но, вероятно, они не отвечали сегодняшнему времени», — отметил Дахин в комментариях изданию, уточнив, что «поскольку «Роскосмос» имеет свои подразделение в разных субъектах Федерации, возможно развитие каких-либо интеграционных связей, допустим, Нижнего Новгорода с Самарой, с Казанью», «то есть вероятно усиление межрегиональной кооперации».

Структура администрации

В администрации Нижнего Новгорода продолжается изменение структуры. Среди планируемых нововведений — сокращение числа заместителей главы с восьми до семи, появление советников, а также упразднение управления главного архитектора с передачей его функций в Институт развития городской среды области. Поправки дума города должна будет рассмотреть 19 сентября.

Напомним, в апреле 2018 года число заместителей главы уже было уменьшено в полтора раза — с 13 до 8.

О планируемых изменениях на брифинге рассказал сам мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

«За последние три месяца была подготовлена серьезная реформа — передача полномочий по объектам нестационарной торговли районам города. Это делается в первую очередь для удобства нижегородских предпринимателей. Услуга будет оформляться через МФЦ и рассматриваться на районной комиссии. Только в спорных случаях будут подключаться специалисты городской администрации. Это должно существенно ускорить процесс», — уточнил он, объяснив появление экспертов-советников тем, что «появилась необходимость в сотрудниках, которые могли бы специализироваться на одном направлении, на конкретном проекте, например, на вопросах экологии или образования».

Спорт в массы

Нижний Новгород с визитом посетил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 6 сентября на встрече с Глебом Никитиным он поздравил регион «с успешным проведением чемпионата мира по футболу».

"Тот опыт, который накопил регион в результате проведения столь большого спортивного мероприятия, должен быть востребован в будущем», — отметил он.

Тему опыта продолжили и в рамках координационного совещания руководителей олимпийских советов Приволжского федерального округа.

Поздняков добавил, что «самая главная наша задача сейчас — обеспечить заполняемость объектов, потому что востребованность в них существует».

И.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский на совещании отметил, что «после успешного проведения чемпионата мира у нижегородцев большой запрос на спортивные мероприятия».

"Мы намерены серьезно двигаться вперед в плане проведения спортивных соревнований. А предстоящее в 2021 году 800-летие Нижнего Новгорода дает нам еще больше возможностей для привлечения крупных мероприятий», — заявил Сватковский.

Экономика недели

Договорённости, что были заключены Глебом Никитиным во время встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, начали выполняться. Нижегородская область дополнительно получит 88 млн рублей на увеличение числа ясельных мест в детсадах. В перечень объектов дополнительно включили новые корпуса в детском саду №34 на 100 мест в Арзамасе и в МАДОУ Детский сад «Березка» на 80 мест в Первомайске.

Из приятных новостей экономики — на 8% по итогам восьми месяцев 2018 года выросли доходы консолидированного бюджета Нижегородской области. Всего в казну региона поступило 120,2 млрд рублей доходов.

Собираемость налогов повысит и новый проект, анонсированный главой региона, — российский центр компетенций по СПГ-технологиям. Напомним, Минпромторг России подготовил дорожную карту локализации СПГ-технологий в России, которая предусматривает создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования.

«Реализация проекта импортозамещения технологий СПГ — это один из приоритетов, который определен президентом нашей страны. У нас планируется реализация целого ряда проектов в этой сфере с огромным ростом производства, как крупнотоннажного СПГ — в 7−8 раз до 2030 года, так и малотоннажного СПГ, там в сотни раз возможен рост производства. Реализация проекта создания стенда испытаний криогенного оборудования именно в Нижегородской области позволяет рассчитывать не только на конкретный проект, но и на формирование производственного кластера и инжиниринговых компетенций также в Нижегородской области», — отметил на профильном совещании Глеб Никитин.

Нижнему Новгороду — план развития

Закончив разработку стратегии развития Нижегородской области, власти решили обеспечить аналогичным документом и Нижний Новгород.

Обсудить «дорожную карту», которая станет основной для техзадания, городские депутаты должны ориентировочно 11 сентября.

Нижегородские СМИ отмечают со ссылкой на свои источники в мэрии, что разработкой стратегии социально-экономического развития Нижнего Новгорода может заняться фирма из структур Ростеха, что уже принимала участие в аналогичной работе по области.

«Разработка и утверждение новой стратегии города планируются в 2019 году. Сейчас эксперты госкорпорации «Ростех», которые разрабатывали областную стратегию развития, совместно с департаментами мэрии определяют ключевые ориентиры муниципальной политики», — отмечает газета «Коммерсантъ».

Напомним, данный документ за последние лет пять станет третьим для столицы региона. В 2013 году городу уже разрабатывали программу развития производительных сил, которая должна была работать до 2020 года. А два года назад мэрия разработала стратегию социально-экономического развития Нижнего Новгорода, финиш которой предполагался в 2022 году, и она даже была принято думой.

От «улыбки», или Немного о вояже губернатора в Дзержинск

6 сентября большую часть дня глава региона провёл в Дзержинске, где центральным событием рабочего визита стала встреча с горожанами.

Встреча состоялась во Дворце культуры химиков, в ней участвовал и глава администрации Виктор Нестеров. Во время двухчасового общения с главой региона горожане рассказали о проблемах. Жители Гавриловки пожаловались, что на участках, которые выделили многодетным семьям и ветеранам боевых действий, большие проблемы с инфраструктурой — «по сути там лес и дороги до сих пор нет». На это Глеб Никитин предложил, а «давайте Нестерова спросим: почему не решаете вопрос?» На что зал зааплодировал, а глава заулыбался, и тут же получил жёсткую отповедь от Никитина.

«Виктор Сергеевич, вы улыбайтесь только тогда, когда скажете, что вопрос решен. Тогда и улыбайтесь», — резко бросил глава региона, в конечном итоге сформулировав поручение — выдать разрешения на строительство дороги, о которой просили гавриловцы.

На встрече в Дзержинске также пожаловались на «ОПГ во власти».

«Мы вас долго ждали! В городе начиная с 2005 года когда мэром работал Портнов и обещал не воровать, в дзержинской власти сложилась ОПГ! Они на нас плюют! В Советском Союзе Дзержинск был самым лучшим городом, а сейчас что? Власть должна служить народу! Мы, простые граждане, не должны искать правду и справедливость, должны работать законы! В прокуратуру идешь — там один код: «звоните-пишите…» — цитирует одного из горожан газета «Коммерсантъ».

На это Глеб Никитин отметил, что «разберемся с вашей ОПГ, уверяю вас», и «правоохранительные органы будут работать соответствующим образом».

А вот эпизод с улыбкой не остался без внимания экспертов.

Политобозреватель Андрей Вовк на своей страницу в соцсетях отметил, что из этого случая можно было сделать ряд выводов: «Никитин будет жёстко контролировать глав МСУ и жёстко с них спрашивать, особенно после выборов», а «Виктору Нестерову пора уходить. Вот просто взять, написать заявление на увольнение по собственному желанию, и мечтать, чтобы с миром отпустили».

Стройка: рисковый и очень рисковый

На прошлой неделе правительство Нижегородской области изменило подход к отнесению строящихся многоквартирников к «потенциально проблемным». Всего установлено три категории, к одной из которых объект будет отнесён. Они зависят от того, насколько застройщик отстаёт от графика работ. К «красной зоне» относят строящиеся дома с существенным отставанием от графика. Таковых в регионе свыше 10%, они находятся на постоянном контроле инспекции госстройнадзора, и застройщики регулярно отчитываются на правительственных совещаниях.

К «жёлтой» зоне отнесли около 20% объектов, все остальные 70% — в «зелёной» зоне, то есть у застройщиков пока нет нарушений в графике работ.

На одном из совещаний обсуждался объект из «красной зоны» — ЖК «Стрижи», что возводился ООО «Деметра». По документам 14-й квартал этого жилого комплекса ввели ещё в декабре 2017 года, но часть долевых договоров так и не исполнена. Причина — нежелание покупателей принимать жильё без внутренней отделки, а во многих домах «нет лестницы на второй этаж, отсутствуют коммуникации внутри помещений, а у входных групп не только не установлен козырек, но и недостроено крыльцо», а также «в микрорайоне не закончены работы по благоустройству». Часть квартир строилась по программе «Жилье для российской семьи».

На выездном совещании и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что «введенные в эксплуатацию дома непригодны для проживания» и будет организована работа с правоохранительными и надзорными органами, «чтобы застройщик устранил нарушения за свой счет».

"Задачу системы мониторинга строительных объектов я вижу в том, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, какого бы застройщика, какого бы района Нижегородской области она ни касалась», — добавил он.

Эхо стройки

Жалобы рабочих, трудившихся на строительстве метро Нижнего Новгорода, были услышаны. Следственный отдел по Канавинскому району Нижнего Новгород СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты свыше двух месяцев.

Следователи выяснили, что начиная с 15 мая 2018 года и по сей день 924 работника ООО «НН СУ-620», которые трудились на продлении линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», не получили оплату. При этом долги перед ними уже превысили 87,457 млн рублей.

Следствие обещает принять «исчерпывающие меры для возмещения в полном объеме вреда, причиненного потерпевшим».

Напомним, станция метро возводилась к чемпионату мира по футболу — 2018, шесть матчей которого прошли в столице региона летом 2018 года. Работы стартовали весной 2015 года, стоимость строительства превысила 11,662 млрд рублей.

Впервые о проблемах с выплатой зарплаты заговорили в августе 2017 года, тогда рабочие объявили забастовку. Долги им выплатили к декабрю, а в феврале 2018 года снова появились сведения о задержках с оплатой труда.

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