Москва, 17 сентября, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Житель Московской области устроил дебош на борту самолета Москва — Минск. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Цитата из к/ф «Турбулентность». Реж. Роберт Батлер. 1997. США В самолёте

Диспетчер аэропорта «Домодедово» 16 сентября вызвал наряд полиции на борт самолета, прибывающего из столицы Белоруссии. Один из пассажиров распивал спиртное, нарушал общественный порядок и устроил конфликт с соседом по салону лайнера.

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Дебошир занял место рядом сидящего пассажира и ударил соседа, когда тот попросил освободить кресло. Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть в воздушной гавани.

Оказалось, что дебош устроил 54-летний житель Подмосковья. По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября потасовка произошла на борту самолета, выполнявшего рейс из Бахрейна в Москву. Два пассажира начали со словесной перепалки, но позже один из них пустил в ход кулаки. Нарушителей доставили в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово».

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