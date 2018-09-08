На борту самолета, летевшего из Бахрейна в Москву, произошла драка

Домодедово, Московская область, , 08:35 — REGNUM На борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Бахрейна в Москву подрались двое попутчиков. Об этом накануне, 7 сентября, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В итоге один пассажир ударил другого.

Когда самолет приземлился в аэропорту «Домодедово» на борт был вызван наряд полиции.

Оба пассажира были доставлены в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово». По факту драки на борту самолета проводится проверка.