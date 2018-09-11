Штраф за хулиганство в самолетах и поездах составит до 50 тыс. рублей

Москва, , 12:44 — REGNUM Законопроект о повышенных штрафах за пьянство пилотов самолетов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Предлагается усилить административную ответственность за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им, а также за управление лицом, находящимся в состоянии опьянения.

«Речь идет в большей степени об индивидуальном, корпоративном транспорте», — заявил замглавы Минюста Юрий Любимов.

Одновременно устанавливается административная ответственность за мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном транспорте, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Максимальный штраф за это составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, предусмотрен и административный арест на срок до пятнадцати суток.

Санкции предусмотрены не только для авиадебоширов.

Законопроектом также предлагается уточнить наказание части 4 статьи 11.17 КоАП, согласно которой нарушение правил фотографирования, видео‑ и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей с конфискацией пленки. Предлагается заменить нормы на штраф в размере 1 тыс. рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото‑ и видеоматериалы, или без таковой.

По данным Минюста, в 2013 году произошло 17 авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего назначения, в 2014, 2015 и 2016 годах — 23, 29 и 36 соответственно. Согласно данным статистической отчетности органов прокуратуры, если в 2013 году транспортными прокурорами выявлено 7,2 тыс. нарушений законов о безопасности на воздушном транспорте, то в 2016 году — более 8 тыс.