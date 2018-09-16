Солсбери, Великобритания, 16 сентября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Два человека — мужчина и женщина — почувствовали себя плохо после посещения ресторана Prezzo в британском городе Солсбери. Об этом сообщает полиция графства Уилтшир на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, оцепили расположенный на центральной улице города ресторан.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 г. в британском Эймсбери нашли в тяжелом состоянии двух человек. Пару госпитализировали, позже в больнице скончалась женщина.

В Скотленд-Ярде не исключили, что жителей Великобритании могли отравить тем же нервно-паралитическим веществом, от которого в марте в Солсбери пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

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