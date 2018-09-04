Лондон может опубликовать доклад ОЗХО по отравлению в Эймсбери

Москва, , 07:50 — REGNUM После того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовит свой доклад по инциденту в британском Эймсбери, Лондон примет решение, следует ли оглашать содержание документа. Об этом сообщил журналистам постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, в настоящее время в Соединенном Королевстве продолжается расследование инцидента с якобы имевшим место отравлении двоих жителей Эймсбери. По мнению британской стороны, они были отравлены тем же веществом, от действия которого 4 марта пострадали экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что представители РФ информировали главу организации Фернандо Ариаса о том, что члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб.

Читайте также: Россия уведомила главу ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии