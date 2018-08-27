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Пострадавшему в Эймсбери британцу стало хуже

Происшествия

Чарльз Роули помещен в отделение интенсивной терапии, где получает курс антибиотиков

Солсбери, Великобритания, 27 августа 2018, 05:40 — REGNUM  Состояние пострадавшего при отравлении в британском Эймсбери Чарльза Роули стало хуже. Об этом сообщил его брат Мэттью Роули, пишет газета Daily Mirror.

В разговоре по телефону Чарльз рассказал, что не может пошевелить руками и ногами, у него двоится в глазах. Кроме того, брат с трудом принимает пищу и чувствует себя больным, а его речь невнятна, отметил Мэттью.

Чарльз Роули помещен в отделение интенсивной терапии, где получает курс антибиотиков. У него берут кровь для анализа. Ранее Мэттью Роули рассказал, что медики подозревают у Чарльза менингит, однако точный диагноз еще не поставлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Чарльза Роули и его подругу Дон Стерджес нашли в Эймсбери с тяжелом состоянии. Пару госпитализировали, позже женщина скончалась в больнице. Её спутника выписали, однако в середине августа он вновь оказался в больнице.

В Скотленд-Ярде не исключают, что Роули и Стерджесс могли отравить тем же нервно-паралитическим веществом, от которого в марте пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявляли о причастности России к инциденту, однако в Москве эти обвинения категорически отвергают.

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