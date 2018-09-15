Вашингтон, 15 сентября, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Власти Польши считают вполне реальным постоянное размещение на территории страны военных баз США. Об этом, как передает телеканал TVN, сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, Польша, представители которой готовы обсуждать данный вопрос, располагает реальными возможностями для размещения военных баз США.

Блащак добавил, что если бы у Польши не было бы шанса в данном вопросе, то все утихомирилось бы на стадии обсуждения.

Читайте также: США считают Польшу образцом для многих. Согласится ли с этим Европа?

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что новое подразделение армии Польши в ближайшее время будет создано на восточной границе.

По его словам, Польша специально усиливает восточный фланг в связи с «оперативной необходимостью».

Читайте также: Польша создаст новую дивизию в связи с «оперативной необходимостью»