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Польша создаст новую дивизию в связи с «оперативной необходимостью»

Общество

Командование дивизии будет расположено в Седльце

Польша создаст новую дивизию в связи с «оперативной необходимостью»
patries71
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Варшава, 11 сентября 2018, 10:05 — REGNUM  Новое подразделение армии Польши будет создано на восточной границе, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает 10 сентября УНИАН.

По его словам, командование нового подразделения будет расположено в восточном городе Седльце. Новая 18-я механизированная дивизия будет сформирована из 1-й бронетанковой и 21-й бригады подгальских стрелков, а также из еще одной новой бригады.

Блащак подчеркнул, что Польша специально усиливает восточный фланг в связи с «оперативной необходимостью». Задача дивизии — защита польской территории.

Напомним, ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что размещение Польшей бронетанковой дивизии США на своей территории противоречит обязательствам, которые ранее взяли на себя западные страны.

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Украина и Польша
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