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США считают Польшу образцом для многих. Согласится ли с этим Европа?

Политика

Варшава возобновила стратегический диалог с Вашингтоном

США считают Польшу образцом для многих. Согласится ли с этим Европа?
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Уэсс Митчелл (справа)

Вашингтон, 13 сентября 2018, 04:11 — REGNUM  Визит делегации польского МИД в Вашингтон, состоявшийся в начале сентября, увенчался, с точки зрения участников, полным успехом. Встретит ли готовность Польши продолжать проведение американской политики в Европе понимание со стороны европейских соседей, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша как безусловный союзник уже неоднократно приводилась американскими СМИ в качестве примера для всех, кто желает хороших отношений с Вашингтоном. Еще в 2015 году Уэсс Митчелл, занимающий ныне пост помощника госсекретаря США, писал о возможности для России «стать улучшенной версией Польши». Поскольку этого не произошло, Митчелл обвиняет Россию в проведении «мстительной внешней политики», требующей обязательного сдерживания, блокирования в международном сотрудничестве и обязательных санкций.

Готовность Польши участвовать в этом противостоянии на стороне США, конечно же, расценивается оными как безусловно позитивный момент, но безоговорочное следование Варшавы в американском фарватере может вызвать вмешательство тех, кто стоит за европейскую самостоятельность, — например, Берлина.

Читайте статью Может ли американец возглавить политику Польши на российском направлении? и другие публикации Станислава Стремидловского о внешней политике Польши.

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