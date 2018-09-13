Ялта, Крым, 13 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Землетрясение силой около четырех баллов произошло в море у берегов Ялты 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ялта

«В 09:20 мск на расстоянии 28 км от г. Ялта … зафиксировано землетрясение», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате сейсмособытия никто из людей не пострадал. Разрушений на полуострове также нет.

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