В Никарагуа зафиксирован толчок магнитудой 5,3

Манагуа, , 10:23 — REGNUM На территории Республики Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 12 сентября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировано в утренние часы в департаменте Манагуа. Его эпицентр находился на 73 км западнее города Манагуа, очаг залегал на глубине 101 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Новой Земландии. Его эпицентр находился в 61 км от острова Л'Эсперанс, очаг залегал в 111 км под землей. Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

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