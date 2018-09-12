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В Никарагуа зафиксирован толчок магнитудой 5,3

Происшествия

Эпицентр находился на 73 км западнее города Манагуа

В Никарагуа зафиксирован толчок магнитудой 5,3
Землетрясение

Манагуа, 12 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  На территории Республики Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 12 сентября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировано в утренние часы в департаменте Манагуа. Его эпицентр находился на 73 км западнее города Манагуа, очаг залегал на глубине 101 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Новой Земландии. Его эпицентр находился в 61 км от острова Л'Эсперанс, очаг залегал в 111 км под землей. Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Землетрясения
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